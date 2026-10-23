Inicia Expogan en la Capital; René Chavira y jinetes realizan cabalgata desde Plaza del Angel

•⁠ ⁠También se unió a la inauguración en Unión Ganadera de esta fiesta agropecuaria número 1 en el estado

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 22 de octubre de 2026.- El alcalde René Chavira junto a Álvaro Bustillos, Presidente de la Unión Ganadera de Chihuahua, realizaron la tradicional cabalgata que partió de la Plaza del Ángel para iniciar con el Expogan 2026, uno de los eventos agropecuarios más importantes del país.

Junto a cientos de jinetes provenientes de diversas partes del estado, se dio este importante recorrido, el cual culminó en las instalaciones de la Unión Ganadera al sur poniente de la ciudad, donde en una cena con diversas autoridades estatales y municipales, así como productores del campo, dieron la inauguración oficial.

Por su parte, René Chavira agradeció esta invitación y les dio a la bienvenida a este municipio, capital del estado grande, donde se impulsa el sector agropecuario, uno de los mejores exportadores a nivel nacional.

Cabe resaltar que, esta edición del Expogan es la número 2026, que durante varios días, ofrece venta de ganado, música, comida, una feria con juegos para toda la familias, entre otras actividades.