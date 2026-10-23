Reclamó Sheinbaum a Maru presencia de agentes de EE. UU. en Chihuahua durante tenso encuentro

CHIHUAHUA, CHIH. — La gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván, reveló que durante el encuentro privado que sostuvo con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el pasado 19 de septiembre en Ciudad Juárez, se suscitaron fuertes reclamos por parte de la mandataria federal respecto a la supuesta presencia de agentes estadounidenses en la entidad y declaraciones críticas vertidas contra la administración pública federal.

En entrevista para el espacio informativo del periodista Carlos Loret de Mola en Latinus, Campos Galván describió la conversación como un diálogo tenso en el que ambas autoridades elevaron el tono de voz. Según la mandataria estatal, Sheinbaum Pardo la acusó de obstaculizar la relación bilateral entre México y Estados Unidos al haber permitido presuntamente el ingreso de personal de seguridad estadounidense, además de señalarla por haber calificado a la gestión federal como un “gobierno de la muerte”.

Al respecto, la titular del Ejecutivo estatal precisó que aclaró dicha expresión señalando que su referencia aludía al impacto de la violencia generada por el crimen organizado en el país y en la entidad. Asimismo, sobre los señalamientos de la supuesta presencia de agentes extranjeros operando en la sede de la Torre Centinela, Campos Galván indicó que se comprometió a verificar la información, manifestando reservas de que exista personal estadounidense al interior de la infraestructura.

Finalmente, la gobernadora chihuahuense externó que uno de sus principales reclamos durante la reunión fue el impacto de los señalamientos en su contra difundidos desde el Ejecutivo Federal, al sostener que fue objeto de acusaciones por presunta traición a la patria durante 19 conferencias matutinas consecutivas.