Impugnará defensa de César Jáuregui vinculación a proceso; acusan fallo basado en “intuiciones e imaginaciones”

CHIHUAHUA, CHIH. — El equipo legal del exfiscal general de Chihuahua, César Gustavo Jáuregui Moreno, anunció que recurrirá a la apelación para revocar el auto de vinculación a proceso dictado en el fuero local por el delito de ejercicio indebido del servicio público, tras calificar la resolución judicial como carente de sustento técnico y motivada por criterios ajenos a lo estrictamente jurídico.

El abogado defensor Héctor Villasana Rodríguez criticó la argumentación del Juez de Control, señalando que el juzgador incurrió en inconsistencias al desestimar un delito y acreditar otro utilizando exactamente los mismos antecedentes presentados por el Ministerio Público. Señaló que la imputación se basa en la mera suposición de que el exfiscal conocía la participación de agentes estadounidenses en un operativo, únicamente por haber sostenido reuniones de trabajo con directivos de la Agencia Estatal de Investigación y de Operaciones Especiales.

“No se comparte esa argumentación. La decisión se sustenta exclusivamente en intuiciones e imaginaciones de lo que pudo haber sucedido en una reunión por el simple hecho de que era el fiscal general. No hay un solo dato sólido que lo sugiera”, aseveró el litigante, quien confió en que un magistrado de segunda instancia revoque la medida al revisar el recurso de apelación.

Respecto al desarrollo del proceso, el juez fijó un periodo de investigación complementaria de dos meses —desestimando la petición de la Fiscalía que solicitaba cuatro meses—, al considerar la defensa que el expediente ya cuenta con más de 50 testimonios, peritajes y análisis exhaustivos. Asimismo, la argumentación judicial sostuvo que la Fiscalía General del Estado debe continuar con el desahogo de las diligencias locales.

Finalmente, la representación técnica reiteró que durante estos dos meses incorporarán los elementos de prueba necesarios para sostener la inocencia de Jáuregui Moreno, tras lo cual se procederá a la fase intermedia del proceso penal.