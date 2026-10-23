Chocan camión de transporte y vehículo en Tecnológico y Miguel de Cervantes

Un accidente vial se registró este viernes en el cruce de la avenida Tecnológico y Miguel de Cervantes entre un camión de transporte urbano y un vehículo particular.

Trascendió que no se registraron personas lesionadas y que a los minutos del choque otro camión llegó por los pasajeros que iban en el camión involucrado.

Al respecto, se recibió una queja ciudadana debido a que el cruce en cuestión es la entrada a una zona de maquiladoras y que quienes trabajan ahí no respetan los carriles pues desde el tercero lo usan para dar vuelta, dejando solo un carril para continuar derecho sobre la Tecnológico.