Vecinos de las colonias Nuevo Juárez y Universidad comparten propuestas a Marco Bonilla para mejorar la zona

-Durante el encuentro, las familias plantearon necesidades en infraestructura, seguridad pública y servicios, además de pedir compromisos concretos y resultados para Ciudad Juárez

H. Ciudad Juárez, Chih., a 22 de octubre de 2026.- En un encuentro con habitantes de las colonias Nuevo Juárez y Universidad realizada en el parque de la colonia, Marco Bonilla escuchó las propuestas e inquietudes de las familias sobre las principales problemáticas que enfrenta la zona, como parte de sus recorridos por la frontera para conocer de primera mano las necesidades de la ciudadanía.

Durante la charla, preguntó a los asistentes qué cambiarían si tuvieran la responsabilidad de gobernar Chihuahua o de encabezar el Gobierno Municipal de Juárez, a lo que Susana una vecina invitada la reunión propuso comenzar con un estudio de las carencias de la localidad para, a partir de un diagnóstico, establecer prioridades y trabajar en el cumplimiento de los compromisos. Por su parte, Jesús Medrano señaló que atendería el deterioro de las calles, repararía los baches y trabajaría para contar con una policía más confiable.

Al responder a estas inquietudes, Marco Bonilla compartió su experiencia en la ciudad de Chihuahua, donde explicó que impulsó la instalación de cámaras de vigilancia conectadas en tiempo real en las patrullas, con el propósito de supervisar el desempeño de los elementos y fortalecer la confianza ciudadana. Detalló que las unidades cuentan con cámaras frontales, traseras e interiores, además de GPS y micrófonos, herramientas que permiten dar seguimiento a los procedimientos policiales y con estas medidas contribuyeron a reducir las quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, al pasar de alrededor de 600 a menos de 30 denuncias anuales, de acuerdo con las cifras que presentó.

Entre las preocupaciones expuestas por los vecinos también destacó el riesgo que representa una vialidad conocida como El Arroyo, donde, señalaron, se han registrado incidentes que han puesto en peligro a jóvenes, incluidos estudiantes de bachillerato. Ante ello, pidieron que se atienda esta zona para prevenir accidentes y brindar mayor seguridad a quienes transitan diariamente por el lugar.

Marco Bonilla indicó que las demandas escuchadas durante sus recorridos permiten identificar las necesidades prioritarias y señaló que es necesario dar seguimiento a las responsabilidades de las autoridades para que las obras y los servicios se atiendan.

Durante el diálogo, Norma, vecina que dijo tener 34 años viviendo en la zona, expresó su inconformidad por la falta de resultados de administraciones anteriores. Señaló problemas como baches, acumulación de basura, muebles abandonados en las calles, vehículos que obstruyen el paso peatonal, inseguridad y condiciones insalubres en algunos espacios y pidió que los compromisos con la comunidad se traduzcan en mejoras visibles y sostuvo que los habitantes están cansados de escuchar promesas sin ver cambios en su entorno.

Por su parte, Lolita, vecina de Nuevo Juárez, pidió que cualquier proyecto para la ciudad incluya objetivos claros y mecanismos para evaluar su cumplimiento. “Juárez no necesita solamente que le escuchen, necesita que la atiendan, que la respalden y que le cumplan”, expresó, al señalar que la ciudadanía requiere un plan de trabajo con presupuesto, plazos definidos y resultados verificables.