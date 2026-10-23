Revela Maru Campos que advirtió a Jáuregui en ocho ocasiones: “Soberbio me dijo: yo los enfrento”

CHIHUAHUA, CHIH. — La gobernadora María Eugenia Campos Galván aseveró que en al menos ocho ocasiones advirtió al exfiscal general del Estado, César Gustavo Jáuregui Moreno, sobre las implicaciones políticas y legales derivadas del operativo en El Pinal, municipio de Morelos; sin embargo, afirmó que el exfuncionario desestimó los señalamientos al responder que estaba dispuesto a encarar las consecuencias ante los tribunales.

En entrevista concedida a Carlos Loret de Mola, la titular del Ejecutivo estatal explicó que realizó estas observaciones en presencia de testigos al anticipar la vulnerabilidad jurídica de Jáuregui Moreno frente a las indagatorias por el desmantelamiento de un laboratorio de drogas y la supuesta presencia de agentes estadounidenses. La mandataria refirió que su preocupación central radicaba en que las acciones judiciales impactaran durante los tiempos electorales, cuando los plazos legales impidieran realizar un eventual relevo en las candidaturas.

Campos Galván tildó de “soberbia” la postura adoptada por el exservidor público ante las alertas emitidas tanto por ella como por personas de su entorno cercano. Asimismo, enfatizó que su administración no intervino para frenar las indagatorias ni para removerlo de sus aspiraciones políticas, al sostener que comprende el impacto de un proceso judicial por la experiencia que ella misma vivió durante la gestión de Javier Corral Jurado.

Finalmente, la gobernadora puntualizó que las investigaciones del fuero común fueron puestas a disposición del Poder Judicial del Estado, instancia que resolvió vincular a proceso al exfiscal por el delito de ejercicio ilícito del servicio público y desestimar el relativo a coalición de servidores públicos, fallo que la defensa legal del imputado ya confirmó que impugnará mediante recurso de apelación.