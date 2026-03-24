“Tenemos una agenda común, somos 4T y es bienvenida”: Octavio Borunda confirma invitación a Rosana Díaz a sumarse al Verde

Luego de que la diputada local de Morena, Rosana Díaz, reveló que es probable que deje la bancada morenista y se sume al Verde, el dirigente estatal y diputado local del PVEM, Octavio Borunda, confirmó que sí la invitó a sumarse a su partido, pues existe una agenda en común y forman parte de la Cuarta Transformación.

“Primero que nada el partido Verde es de puertas abiertas, pero hablando de la diputada Rosana Díaz, que además es una amiga de muchos años, tiene un trabajo social importante en el distrito que representa y por supuesto por su labor legislativa merece todo nuestro respeto y nuestro reconocimiento, por lo mismo tuvimos una plática de manera muy formal, directa, sobre una invitación”, informó Borunda Quevedo.

El líder del PVEM recordó que “somos aliados de la Presidenta de la República, somos Cuarta Transformación, con mucho interés en seguir platicando con ella, por supuesto, pues es una decisión muy personal, pero por el lado de esta representación parlamentaria están las puertas abiertas para la diputada Díaz”.

Octavio Borunda recalcó también que “existe una agenda común la que traemos en el Partido Verde, en esta representación parlamentaria con la propia diputada Rosana Díaz. Por lo mismo, insisto, es bienvenida en esta fuerza política, es una decisión muy personal y estaremos atentos a la decisión que ella tome y seré muy respetuoso”.