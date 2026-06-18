Estamos dandole seguimiento a sentencias: FGE tras manifestación de afectados por ARAS

El Fiscal General del Estado (FGE), Francisco Sáenz Soto dio a conocer que tras la manifestación de afectados de aras ayer por la mañana en el cereso 1 de Aquiles Serdán en el que indicaban que saldría libre un señalado por la resolución de un juez, señala que la FGE ha hecho su trabajo en el marco de la ley.

“Estamos dándole seguimiento a la ejecución a lo que dicte la sentencia, hemos estado trabajando en lo que nos toca como fiscalía del estado y ya en una etapa de ejecución como sabemos hay una sentencia que se da en un procedimiento que se hace y queda firme una vez que se agotan los amparos, y sobre eso estamos trabajando con lo que el juez de ejecución dispone y hemos tenido una serie de audiencias desde el mes de abril, donde se establecieron algunas ejecuciones para el procedimiento y estamos trabajando en ello y absoluto respeto el seguimiento a sido efectivo”, comentó.

Señaló que hay un procedimiento abreviado de todos los detenidos mismos que tienen un su caso jurídico, en lo que destaca que hay un caso de posible reparación del daño y eso lo tiene que ver la autoridad judicial.

Cabe destacar que la FGE sigue con los trabajos de investigación y entrega de la misma para el desarrollo de los juicios y la impartición de justicia.