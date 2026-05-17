Taylor Swift y Travis Kelce sorprenden con la inusual forma en que están invitando a su boda

La boda entre Taylor Swift y Travis Kelce es una de las más esperadas del 2026, y ahora, el tema cobró aun más fuerza luego de que se revelaranque la pareja ya habría definido tanto la fecha como la ciudad donde planean casarse.

La Swift y Travis Kelce sorprenden con la inusual forma en que están invitando a su boda

De acuerdo con información publicada por Page Six, la pareja habría decidido utilizar un método extremadamente reservado para contactar a sus invitados luego de que información privada del evento comenzara a circular entre fans y cuentas dedicadas a seguir cada movimiento de la cantante.

Según las versiones difundidas, Taylor Swift y Travis Kelce estarían evitando las invitaciones físicas tradicionales, optando por llamadas directas y mensajes personalizados enviados únicamente a personas de máxima confianza. La decisión buscaría impedir nuevas filtraciones relacionadas con la fecha, ubicación y logística de la ceremonia.

El nivel de discreción no ha sorprendido del todo a los seguidores de la pareja. Desde que comenzaron su relación en 2023, ambos han intentado mantener algunos aspectos de su vida privada lejos de la exposición pública, aunque cada aparición conjunta termina convirtiéndose en tendencia mundial.

Las filtraciones encendieron las alarmas alrededor de la boda

La preocupación por mantener la privacidad del evento aumentó luego de que varios detalles supuestamente relacionados con la boda comenzaran a circular en redes sociales y foros de fans durante las últimas semanas.

Reportes de medios internacionales señalaron que personas cercanas a la organización del evento habrían compartido información de manera informal, algo que llevó al equipo de la cantante a reforzar las medidas de seguridad y confidencialidad.

Aunque ni Taylor Swift ni Travis Kelce han confirmado oficialmente la fecha de la boda, fuentes cercanas a la pareja, aseguran que la pareja ya trabaja activamente en la planificación del enlace y que las familias de ambos están involucradas en los preparativos.

Lo que se sabe hasta ahora sobre la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

De acuerdo con los detalles que fueron revelados hace una semana, la boda de Taylor Swift y Travis Kelce estaría prevista para el próximo 3 de julio en Nueva York, un lugar profundamente ligado a la vida personal de Swift.

La elección no sería casual. La cantante posee desde hace años una de sus propiedades más emblemáticas en Watch Hill, Rhode Island, donde ha organizado reuniones privadas, celebraciones con amigos cercanos e incluso famosas fiestas del 4 de julio.

No es sorpresa que Taylor Swift haya elegido esta fecha y ciudad para su boda. Se sabe que el 4 de julio es su festividad favorita, además de que coincide con el 250 aniversario de la fundación de Estados Unidos,

Además, la cantante tiene vínculos muy cercanos con Nueva York. En 2014 se mudó a Tribeca, un barrio popular en Manhattan, donde comenzó a vivir en un ático, que después fue ampliado con propiedades contiguas y lo convirtió en un departamento

Por otra parte, en 2014, escribió la canción Welcome to New York como un homenaje a la ciudad.

Con información de Quién