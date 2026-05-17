Mundial 2026: Levantan censo vehicular para Estadio Banorte

La cuenta regresiva hacia la Copa del Mundo 2026 ya se siente en los alrededores del actual Estadio Banorte, que a partir del 11 de junio pasará a llamarse Estadio Ciudad de México. En ese contexto, este fin de semana arrancó el censo vehicular dirigido a residentes de la zona, una medida enfocada en garantizar la movilidad y el acceso a sus hogares durante los cinco partidos que albergará el inmueble el próximo verano.

La alcaldía Coyoacán puso en marcha este operativo en coordinación con autoridades locales y federales. Brigadas acreditadas recorren calles de la denominada “primera milla” para registrar automóviles y motocicletas de habitantes de colonias cercanas, en un esquema que contempla que los aficionados no podrán acceder en vehículo a los partidos, por lo que la movilidad será exclusivamente peatonal.

Las colonias incluidas en el censo total son El Caracol, La Zorra, Media Luna, Joyas del Pedregal, Bosques de Tetlameya y Cantil del Pedregal, mientras que Pedregal de Santa Úrsula y Pueblo de Santa Úrsula Coapa serán consideradas de manera parcial. El objetivo es asegurar que los vecinos puedan ingresar sin complicaciones a las zonas restringidas durante los días de actividad.

De acuerdo con autoridades, el acceso controlado se aplicará en cinco fechas específicas con partidos en el inmueble: 11, 18 y 24 de junio, así como 30 de junio y 5 de julio. Las restricciones iniciarán cinco horas antes y concluirán dos horas después de cada encuentro. Solo los vehículos registrados podrán ingresar al perímetro delimitado por Calzada de Tlalpan, Periférico Sur, avenida Gran Sur y avenida Santa Úrsula.

Durante el proceso, los residentes deben proporcionar datos como marca, modelo, color y placas del vehículo, además de acreditar su domicilio con la tarjeta de circulación. Posteriormente, recibirán un código QR único e intransferible que funcionará como identificación para ingresar durante los días de partido.

En las inmediaciones del Coloso de Santa Úrsula ya se observa la presencia constante de brigadistas y funcionarios. Mientras algunos vecinos aún tienen dudas sobre el procedimiento, otros consideran necesaria la medida para evitar complicaciones viales durante la justa mundialista.

Para quienes no se encuentren en casa al momento del registro, la alcaldía habilitó un módulo permanente en el Centro de las Artes Santa Úrsula, ubicado en la esquina de San Ricardo y avenida Santa Úrsula, con horario de atención de 9:00 a 18:00 horas.

Van 15 mil vehículos censados: alcalde Coyoacán

El alcalde Coyoacán, José Giovani Gutiérrez, confirmó que van 15 mil vehículos censados hasta este domingo y que en la implementación de este trabajo participan 300 personas de la alcaldía.

“Estamos con 300 personas censando y hasta hoy llevamos 15 mil automóviles censados, y me refiero a dos y cuatro ruedas”, dijo previo al juego entre Pumas y Pachuca en el Estadio Olímpico Universitario.

“Los días de partido, cinco horas antes y dos después. En la primera milla, de calzada de tlalpan, periférico, Avenida Santa Úrsula, blvd del Sur, estamos censando casa por casa. Les preguntamos el coche, color, placas, tarjeta de circulación y nombre”, destacó el alcalde.

De la misma forma, aclaró cómo será el código para todos los habitantes de la primera milla que rodea al Estadio Ciudad de México.

“Una semana antes vamos a tener una mesa de emergencia atendiendo a los vecinos que no estuvieron. Solo van a pasar los y las habitantes censados. No es un tarjetón físico, sino un QR en el teléfono. No van a pasar proveedores, taxis o ubers. Solo pasarán también camiones de aficionados”.

Con información de ESPN