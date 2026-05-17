Canadá confirma un caso de hantavirus; van 10 tras brote en crucero

Canadá confirmó el domingo que uno de los cuatro canadienses que regresaron desde un crucero afectado por un brote de hantavirus dio positivo al virus.

La Agencia de Salud Pública de Canadá confirmó el resultado un día después de que la funcionaria de salud pública de la provincia de Columbia Británica indicara que la persona había recibido un “posible positivo”, pero que se realizarían más pruebas en el Laboratorio Nacional de Microbiología en Winnipeg.

“La muestra de una persona fue confirmada como positiva para hantavirus”, señaló la agencia nacional en un comunicado.

Indicó que una segunda persona, que era compañera de viaje del caso confirmado, dio negativo. Ambas personas, una pareja de unos 70 años del Yukón, están en un hospital en Victoria.

Los cuatro pasajeros canadienses del crucero regresaron a Columbia Británica el domingo pasado. Además de la pareja, había una persona de unos 70 años de la isla de Vancouver y una persona de Columbia Británica de unos 50 años que vive en el extranjero.

Todos están en aislamiento

Han muerto tres personas desde que comenzó el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius. El paciente canadiense es la décima persona del barco que da positivo.

Entre los tres fallecidos hay una pareja holandesa que al parecer fue la primera en quedar expuesta al virus mientras visitaba Sudamérica.

La agencia canadiense pública afirmó que está adoptando un enfoque de precaución para garantizar la protección de los ciudadanos.

“El riesgo general para la población en Canadá por el brote de hantavirus de los Andes vinculado al crucero MV Hondius sigue siendo bajo en este momento”, dice el comunicado. “Todos los casos confirmados hasta la fecha han sido pasajeros o tripulantes del crucero MV Hondius”.

La agencia indicó que proporcionó la información sobre el caso positivo a la Organización Mundial de la Salud y que compartirá datos para apoyar la investigación global en curso del brote.

Con información de Proceso