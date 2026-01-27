Taylor Swift, cancelada por un mensaje de texto

Taylor vuelve a ocupar titulares por una filtración, exactamente una década después de uno de los escándalos más mediáticos de su carrera: la revelación de una conversación privada con Kanye West.

En el 2016, Taylor Swift fue duramente criticada por la filtración de una llamada telefónica entre ella y Kanye West, difundida por Kim kardashian a través de sus historias de Snapchat. En el fragmento publicado, se escuchaba a Swift aparentemente aprobando la línea “I made that bitch famous”, que hace referencia a ella en la canción Famous. Sin embargo, tiempo después Taylor declaró públicamente que nunca dio permiso para que esa frase fuera utilizada, lo que provocó que fuera acusada de mentir y enfrentara una ola de cancelación en redes sociales.

Meses más tarde, la conversación completa salió a la luz y reveló que el audio compartido por Kim Kardashian había sido editado, confirmando que Swift nunca aprobó la letra tal como apareció en la canción. Aun así, el daño a su imagen pública ya estaba hecho.

Ahora, diez años después, la intérprete vuelve a ser blanco de críticas tras la filtración de una supuesta conversación privada con la actriz Blake Lively, sobre el pleito legal entre ella y el actor Justin Baldoni donde lo acusa de violencia sexual.

Cancelan a Taylor Swift tras filtración de conversación privada

Blake Lively se encontraba en medio de un conflicto legal con el actor y director Justin Baldoni, derivado de desacuerdos profesionales y personales surgidos durante la producción de It end with us en la que ambos participaron. El pleito, que rápidamente escaló a la esfera mediática, colocó a Lively bajo un intenso escrutinio público y terminó involucrando de manera indirecta a personas cercanas a ella, entre ellas Taylor Swift. Fue en ese contexto de tensión, desgaste emocional y exposición constante que, en diciembre de 2024, Lively decidió ponerse en contacto con la cantante en medio de especulaciones sobre un posible distanciamiento entre ambas.

“Hola, solo quería saber cómo estás. No tengo una razón concreta para preguntar, pero no sé… sentí que debía hacerlo. ¿Está todo bien? Últimamente me he sentido como una mala amiga porque he sido un desastre, alguien muy triste que durante meses solo habló de su propia mi**da”. Fuiste muy generosa, no solo por ser la persona clave que estuvo ahí para mí durante todo ese proceso, sino también por no reprocharme haber estado tan metida en ello. Aun así, sigo teniendo la sensación de que algo podría no estar bien”, aseguró Blake en la conversación hecha pública como parte del juicio entre los actores.

Swift, por su parte, confirmó que las cosas sí habían cambiado:

“No estás equivocada, pero tampoco es algo grave. Sí, ha habido mucho de todo el tema de Justin, pero he pasado por situaciones así antes y sé lo absorbentes que pueden ser. Es más bien que… y me siento muy mal diciendo esto porque tus mensajes han sido muy lindos en su intención, pero en los últimos… se sentía como si estuviera leyendo un correo corporativo masivo enviado a 200 empleados. Dijiste la palabra ‘nosotros’ como 18 veces. La verdad es que extraño a mi amiga oscura, la de siempre, la que me habla como ella misma, no como… una unidad plural”, añadió Swift.

Al día siguiente, Swift le envió a Lively el enlace a una nota de People con el titular: “Justin Baldoni revela que fue sexualmente traumatizado por una exnovia cuando ‘esperaba guardarse para el matrimonio’”. Swift escribió: “Creo que este hijo de p**a sabe que algo se viene porque ya sacó su violín diminuto”.

Semanas después, Swift le escribió a Lively: “Ganaste” y “Lo lograste”, mientras compartía un artículo que informaba que Baldoni había sido desvinculado de su agencia de representación.

“Nunca una cancelación se había revertido tan rápido”, escribió Swift, luego de decirle a Lively que “ayudó a muchísimas personas que ya no tendrán que pasar por esto nunca más”.

“Te amo muchísimo”, respondió Lively. “No estaría bien pasando por todo esto si no fuera por ti”.

Taylor Swift, molesta por ser involucrada en juicio Blake Lively-Baldoni

Cuando más tarde se desestimaron algunas de las acusaciones de Blake, la reacción en redes sociales fue inmediata y Taylor Swift fue señalada por “respaldarla”, lo que detonó una nueva ola de críticas y llamados a la cancelación en su contra.

Se dice que Taylor Swift está furiosa por la filtración de sus mensajes privados con Blake Lively y verse arrastrada a la batalla legal de la actriz contra Justin Baldoni.

“La verdad ha sido muy difícil para Taylor”, aseguró una fuente a Us Weekly este lunes. “Tener sus mensajes circulando la hizo sentirse expuesta y, de cierta forma, vulnerada, como si algo privado dejará de pertenecerle de repente. Eso no la hizo sentir nada bien”.

Hasta ahora la cantante no ha dado ninguna declaración pública, pero todo esto nos recuerda a la filtración de hace 10 años.