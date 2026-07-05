Neymar anunció su retiro de la selección de Brasil tras la eliminación del Mundial: “Lo intenté, pero se acabó”

Las lágrimas de Neymar Jr. tras el pitazo final en el estadio de Nueva York no necesitaron traducción. El delantero del Santos se despidió de la selección de Brasil de la misma manera en que llegó a ella: en ese mismo escenario, con la camiseta verde y amarilla puesta y una derrota que dolió. El máximo goleador de la historia de la Verdeamarela anunció su retiro de la selección mayor después de la eliminación ante Noruega en los octavos de final del Mundial 2026, con un marcador de 2-1. En su carrera registró 80 goles en 130 partidos con el Scratch.

Minutos después del final del partido, en diálogo con Globo Esporte TV, el número 10 brasileño fue directo: “Lo intenté, lo intenté. Ahora se acabó. Empecé aquí, y la cierro aquí”. La referencia no era casual. Su debut con la selección absoluta se produjo el 10 de agosto de 2010 en ese mismo estadio MetLife de Nueva Jersey, en un amistoso ante Estados Unidos bajo el mando del entonces entrenador Mano Menezes.

Tenía 18 años y anotó de cabeza a los 28 minutos del primer tiempo. Brasil ganó 2-0. Dieciséis años después, volvió al mismo lugar para despedirse.

El partido ante Noruega fue, para Neymar, un reflejo de su último tramo en la selección. El delantero entró al campo recién al minuto 67 del segundo tiempo, en lugar de Gabriel Martinelli, con el marcador aún en 0-0. No logró gravitar en el desarrollo del encuentro.

Fue en el tiempo adicional, ya con el 2-0 a favor de los nórdicos, cuando Leo Ostigaard le dio un codazo a Casemiro dentro del área y el árbitro Ismail Elfath señaló penal. Neymar lo convirtió con precisión para el 1-2 definitivo, su noveno gol en Copas del Mundo, pero el descuento llegó demasiado tarde.

Esa anotación desde los doce pasos fue también la última de su carrera con la selección mayor. Con ella, Neymar cerró su historial mundialista con goles en los cuatro torneos que disputó: 4 en Brasil 2014, 2 en Rusia 2018, 2 en Qatar 2022 y 1 en Norteamérica 2026.

La derrota ante Noruega representó la peor campaña del equipo brasileño desde el Mundial de Italia 1990, y Neymar fue el segundo jugador brasileño en participar en cuatro Mundiales sin ganar ninguno, después de Thiago Silva.

La historia de Neymar en la selección de Brasil

La trayectoria de Neymar con la Verdeamarela abarca 16 años, 130 partidos, 80 goles y 58 asistencias. Esa cifra de goles lo ubica por encima de Pelé —quien ostentaba 77 tantos oficiales según los registros de la FIFA— y lo convierte en el máximo anotador de la historia de la selección absoluta de Brasil.

El hito llegó el 8 de septiembre de 2023, en un partido de Eliminatorias Sudamericanas ante Bolivia, donde anotó dos goles en la victoria por 5-1.

Su debut, como ya se señaló, fue en agosto de 2010. Mano Menezes lo convocó en su primera lista como entrenador, tras la eliminación de Brasil en el Mundial de Sudáfrica bajo el mando de Dunga.

Neymar respondió con un gol de cabeza en su primer partido. Desde entonces, su presencia en la selección fue casi constante, con altibajos marcados por lesiones y por el peso de las expectativas.

El palmarés de Neymar con la selección mayor es acotado en comparación con su producción individual. Su título más relevante fue la Copa FIFA Confederaciones 2013, donde Brasil venció a España en la final y él se llevó el Balón de Oro del torneo con 4 goles.

Tres años después, integró el equipo que obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016 —competición Sub-23 con jugadores mayores permitidos—, torneo en el que además anotó el gol de tiro libre en la final ante Alemania y pateó el penal decisivo.

También ganó la medalla de plata en Londres 2012, tras caer en la final ante México.

La Copa América, en cambio, quedó fuera de su palmarés. En la edición de 2019, que Brasil ganó de local, Neymar no pudo participar por una rotura de ligamentos del tobillo sufrida en un amistoso previo ante Qatar. En 2021 llegó a la final, pero cayó 1-0 ante Argentina en el Maracaná.

Sus cuatro Mundiales tuvieron un denominador común: la frustración. En Brasil 2014, fue la figura del torneo hasta que el colombiano Camilo Zúñiga le fracturó una vértebra en cuartos de final. Su ausencia precedió al histórico 1-7 ante Alemania. Se fue de ese torneo con la Bota de Bronce.

En Rusia 2018, con la condición física comprometida por una lesión previa en el pie, Brasil cayó 2-1 ante Bélgica en cuartos. En Qatar 2022, se lesionó el tobillo en el primer partido ante Serbia, volvió para los octavos y anotó en cuartos ante Croacia, pero Brasil quedó eliminado por penales. En 2026, ya con un rol secundario desde el banco de suplentes, aportó su último gol mundialista en el penal del descuento ante Noruega.

Neymar también ostenta el récord del gol más veloz en la historia del fútbol olímpico masculino: anotó a los 14 segundos del inicio en la semifinal de Río 2016 ante Honduras. Y tras el 1-7 ante Alemania en 2014, asumió la capitanía de la selección con apenas 22 años, por decisión del entonces entrenador Dunga, aunque más adelante Tite optó por una capitanía rotativa para distribuir la presión.

Brasil acumula 24 años sin ganar una Copa del Mundo desde el título de 2002, y en 2030 ese período llegará a 28 años. Para Neymar, la búsqueda terminó este domingo en Nueva York, en el mismo estadio donde todo había comenzado.