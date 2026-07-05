Adriano Zendejas, “El Shifu”, desata polémica por llevar pirotecnia y batucada al hotel de concentración de Inglaterra; fingió ser reportero

La previa del esperado México vs Inglaterra en el Mundial 2026 quedó envuelta en una nueva controversia.

En redes sociales, el influencer Adriano Zendejas, conocido como “El Shifu”, fue señalado por organizar una batucada y el uso de pirotecnia frente al hotel donde se concentra la selección inglesa, luego de que circularan videos en los que incluso aparenta realizar una cobertura periodística antes de que comenzara el alboroto.

La situación escaló rápidamente en plataformas como TikTok y X, donde usuarios cuestionaron la participación del creador de contenido.

¿Qué pasó afuera del hotel de concentración de Inglaterra?

Pese al fuerte dispositivo de seguridad implementado para resguardar a la selección de Inglaterra y a los cercos colocados para impedir que los aficionados se acercaran al hotel de concentración, un grupo de aproximadamente 50 personas logró reunirse en las inmediaciones del inmueble, ubicado en la zona de Santa Fe.

Alrededor de la 1:00 de la madrugada, los asistentes comenzaron a sacar trompetas, tambores y otros instrumentos para armar una batucada. Minutos después también detonaron pirotecnia, con la intención de generar ambiente en la previa del partido entre México e Inglaterra.

Sin embargo, debido a la distancia entre los aficionados y el hotel, todo indicó que el ruido difícilmente afectó el descanso de los jugadores ingleses.

¿Por qué acusaron a Adriano Zendejas, “El Shifu”?

La controversia comenzó a tomar fuerza después de que en TikTok y otras redes sociales se viralizaron varios videos protagonizados por Adriano Zendejas, quien apareció afuera del hotel JW Marriott simulando realizar una cobertura periodística sobre el ambiente previo al encuentro.

En las imágenes, el influencer aseguró que el lugar permanecía completamente tranquilo gracias al operativo de seguridad desplegado por las autoridades y afirmó que nada interrumpiría el descanso de la selección inglesa.

“No hay ruido, no hay escándalo. Se espera un buen partido el día de mañana. Con jugadores descansados, con jugadores con ganas de ganar […] estamos preparados que aunque no haya ningún alboroto […] los ingleses van a dormir“, comentó.

Posteriormente continuó con la parodia y fingió enlazarse con un foro de televisión. Incluso señaló a un medio internacional que también transmitía desde el lugar y, en tono irónico, aseguró que sería un “milagro de Dios” que detrás de él aparecieran pirotecnia y una batucada.

“Sería un milagro de Dios que salieran pirotecnia y batucada por acá atrás… eso no va a pasar“, dijo frente a la cámara.

Sin embargo, apenas unos segundos después comenzaron a escucharse los tambores y las detonaciones de pirotecnia. En ese momento, el creador de contenido se dirigió hacia donde se encontraban los aficionados mientras continuó grabando la escena y mantuvo el personaje de supuesto reportero.

“No sé quién fue el descarado en hacer este movimiento, pero la gente de la televisión de Inglaterra no entendemos lo que está pasando“, expresó.

Tras documentar lo ocurrido, también se le observó acercándose al grupo de aficionados para sumarse a los gritos y cánticos. Esa secuencia fue la que detonó las acusaciones en redes sociales, donde varios usuarios señalaron que “El Shifu” habría estado detrás de la organización de la batucada.