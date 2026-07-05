Sheinbaum acude a Neza para apoyar a México vs Inglaterra; pide disfrutar “esta hermosa noche con responsabilidad”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reafirmó su apoyo a la Selección Mexicana de Futbol y llamó a la afición a celebrar con responsabilidad.

Así lo dijo a través de X. “¡¡Todo México apoyando a nuestra Selección!! Recuerden todas y todos, disfrutar esta hermosa noche con responsabilidad”, expresó.

En el Estadio Ciudad de México, a las 19:00 horas, México se enfrentará a Inglaterra para ganar el pase a cuartos de final de la Copa Mundial de Futbol de la FIFA.

Sheinbaum va a Nezahualcóyotl

De forma sorpresiva, la mandataria federal acudió al Palacio Municipal de Nezahualcóyotl, Estado de México, para presenciar junto con habitantes de ese municipio el encuentro entre las selecciones de México e Inglaterra, correspondiente a los octavos de final de la Copa Mundial de Futbol de la FIFA 2026.

Sheinbaum decidió trasladarse desde Palacio Nacional hasta este municipio mexiquense, colindante con la Ciudad de México, con la finalidad de seguir el partido de futbol que se disputa en el Estadio Ciudad de México, una de las sedes del torneo del que nuestro país es coanfitrión junto con Estados Unidos y Canadá.

Cabe decir que la visita no estaba contemplada previamente en la agenda pública de la titular del ejecutivo federal, por lo que su presencia en Nezahualcóyotl tomó por sorpresa a asistentes y autoridades locales que participaron en la transmisión del encuentro.

La presidenta de México llegó en medio de un intenso operativo de seguridad, y a pesar de la lluvia y calles inundadas, llegó minutos antes de que comience el partido de futbol.

Con esta salida, la mandataria federal suma tres ocasiones en las que ha decidido acompañar a la afición para seguir los partidos de la Selección Mexicana durante la justa mundialista, en lugar de observarlos desde Palacio Nacional.

La primera vez fue durante el debut del combinado nacional, cuando acudió al Deportivo Hermanos Galeana, en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde convivió con familias y aficionados que siguieron el encuentro en una pantalla instalada para el evento.

Posteriormente, la titular del ejecutivo federal asistió al Parque Tezozómoc, en la alcaldía Azcapotzalco, para presenciar el segundo compromiso de México en la fase de grupos, donde nuevamente compartió el ambiente con vecinos y seguidores del Tricolor.

Ahora, para el duelo de eliminación directa frente a Inglaterra, Sheinbaum optó por cruzar al Estado de México y asistir al Palacio Municipal de Nezahualcóyotl.