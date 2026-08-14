Taboada, al destape de Marco Bonilla-Panistas cierran filas-Las listas de la 4T-Andy y su visa

Tal como se lo adelantamos desde que la dirigente estatal del PAN, Daniela Álvarez, regresó de la CDMX tras la reunión que tuvo con el jefe nacional Jorge Romero, este día andará en la ciudad de Chihuahua el secretario de Acción Política del CEN, Santiago Taboada, quien no nada más viene a ofrecer una rueda de prensa junto a Daniela, también encabezará una serie de reuniones de manera virtual y presencial con los aspirantes que se registraron para abanderar a Acción Nacional en las candidaturas a alcaldías, diputaciones federales y locales, pero la que será especial es la que tendrá con el alcalde de la capital, Marco Bonilla, quien este fin de semana será destapado de manera oficial como el candidato del PAN a la gubernatura, tan es así que este viernes, Bonilla Mendoza solicitó un día de vacaciones para pode reunirse con el enviado del CEN y afinar los detalles de su destape, con eso de que también el sábado la agenda será azul debido a la realización del Consejo Estatal.

Será a las 12 del día y luego de las reuniones antes mencionadas, cuando Taboada y Daniela salgan a escena ante los medios de comunicación en una rueda de prensa que tienen programada en las instalaciones del Comité Directivo Estatal, en donde además de oficializar el destape de Marco Bonilla como su gallo por la gubernatura, también revelarán más detalles de lo que será el proceso interno para elegir a los abanderados panistas a las alcaldías de Chihuahua, Delicias, Parral y Cuauhtémoc, entre otras, pues en lo que respecta a la de Ciudad Juárez, esa también ya tiene nombre y es el de Daniela Álvarez, la cual es considerada en Palacio y por el panismo en general, como la única capaz de dar una batalla decente al morenismo que se ha apoderado de la fronteriza ciudad.

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Ante tanto barullo grillo a nivel local, poco se habló de las listas fascistoides que exhibió la exdirigente nacional de Morena y actual Consejera Jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, quien desde el púlpito mañanero de la presidenta Claudia Sheinbaum, mostró los nombres y cuentas en redes sociales de quienes la 4T considera incómodos al régimen. Periodistas, líderes de opinión y políticos opositores aparecieron en la “lista negra”, como una especie de amenaza desde el poder, digna de regímenes totalitarios y dictatoriales.

¿Y quién cree que aparece en la lista de las “figuras públicas y emisores políticos” incómodos al régimen? Por supuesto que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, la única de los 32 mandatarios estatales que la 4T señaló como incómoda al régimen, así que quién sabe si la Góber chihuahuense debería tomarlo como un halago o como amenaza, ya que ese “ejercicio” que se aventó Alcalde Luján, en un país democrático, debería ser considerado “hitleriano” y “fascistoide”, con eso de que a los morenos les encantaba utilizar esas palabras cuando se sentían “perseguidos”… y ahora terminaron siendo los persecutores de quienes piensan distinto y no se callan ante sus excesos. Qué cosas.

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A propósito del término “hitleriano” y si de persecuciones se trata, porque cuando se los hacen a ellos, a pesar de que dicen que a puñaladas iguales, llorar es cobardía, se rasgan las vestiduras y pegan el grito en el cielo, así reaccionó uno de los juniors del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se trata de su hijo Andy, el exsecretario de Organización de Morena y aspirante a diputado en Tabasco, el cual, anoche reveló que el Gobierno de los Estados Unidos le quitó su visa. López Beltrán calificó la acción como un “arrogante proceder”, “hitleriana” y “politiquera”, vaya, de tal palo, tal astilla y tampoco es que se le puedan pedir peras al olmo, sin embargo, Andy López, más que molesto con las autoridades gringas, debería estar preocupado, preocupadísimo, pues eso significa que de plano algo le sabe el Gobierno de Donald Trump, luego de que una y otra y otra vez, haya sido señalado de tener vínculos con las mafias del huachicol fiscal, así que a ver si no le pasa lo mismo que al gobernador de Sinaloa, quien tuvo que pedir licencia cuando Estados Unidos destapó sus presuntos vínculos con el crimen organizado. Seguro en Palacio Nacional van a decir que “intervención extranjera”, pero ese movimiento por parte de Marco Rubio y el Departamento de Estado del vecino país ha puesto a temblar al morenismo y su régimen.

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A quien le fue más que bien en el evento que organizaron “Mujeres en Conexión” y al que acudió como invitada especial es a la diputada federal del PAN, Manque Granados, la cual fue arropada por aproximadamente 400 mujeres líderes en sus respectivos sectores sociales y económicos, las cuales reconocieron el trabajo de Granados Trespalacios como legisladora y también durante su paso en las administraciones municipal y estatal de la gobernadora Maru Campos, de quien fue suplente cuando la hoy jefa del Ejecutivo se lanzó a buscar el Gobierno del Estado. Ahora, como diputada federal y aspirante a la candidatura panista a la alcaldía de Chihuahua capital, Manque fue reconocida por las mujeres que acudieron ayer a este evento que se llevó a cabo en el Club Campestre, lo que sin duda abona a sus aspiraciones de ser tomada muy en cuenta en el proceso interno de Acción Nacional.

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El que se ha tomado muy en serio la chamba que le encomendó la gobernadora Maru Campos es el secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Jesús Carrillo, quien después de una serie de reuniones con legisladores locales y federales para estar atento a las necesidades de los habitantes de sus Distritos, sostuvo una serie de reuniones con alcaldes de diversos municipios, también para afinar estrategias de apoyos sociales y alimentarios, motivo por el que se reunió con el alcalde de Rosales, Pepe Andujo, el de Cuauhtémoc, Beto Pérez y con la alcaldesa de San Francisco de Conchos, Norma Pavía, con los cuales se comprometió a hacer equipo y fortalecer los lazos de esa importante dependencia estatal con autoridades municipales, por lo que se prevé que se aquí en adelante esa sea la tónica de la Secretaría de Desarrollo Humano, extenderse por los 67 municipios del estado y coordinarse con los respectivos alcaldes para que los apoyos lleguen a los sectores más vulnerables.