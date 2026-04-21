Sydney Sweeney queda fuera de ‘El Diablo viste a la moda 2’; su escena fue completamente eliminada

El cameo que la actriz Sydney Sweeney tendría en la secuela de ‘El Diablo viste a la moda’ fue eliminada en la versión final de la película protagonizada por Meryl Streep y Anne Hathaway.

La participación de Sydney Sweeney en El Diablo viste a la moda 2 fue eliminada del corte final por decisiones tomadas durante la postproducción, de acuerdo con reportes de Variety y The Hollywood Reporter.

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La actriz filmó escenas para la película, pero su personaje quedó fuera tras una reestructuración del montaje, según se dio a conocer.

Sydney Sweeney queda fuera de ‘El Diablo viste a la Moda’, pero la historia tiene otros cameos

El Diablo viste a la moda 2 tendrá múltiples apariciones especiales de figuras de alto perfil dentro de la industria de la moda y el entretenimiento, según publica Variety. Destaca la presencia de Lady Gaga, quien participa en pantalla y además grabó el tema “Runway” que forma parte del soundtrack, en colaboración con Doechii.

También se sumaron Donatella Versace, quien filmó una escena en Milán; la supermodelo Naomi Campbell aparece en la secuencia ambientada en el desfile de Dolce & Gabbana Primavera 2026, donde se le ve en el front row sentada junto al personaje de Miranda Priestly, interpretado por Meryl Streep.

La aparición de Sydney Sweeney en la película ‘El Diablo viste a la moda 2’ fue eliminado de la versión final (Emma McIntyre/Getty Images for SCAD)

Incluso se menciona que la propia Anna Wintour (inspiración del personaje de Streep) podría tener un cameo en la historia, pero hasta ahora ni siquiera ella lo ha confirmado.

Sin embargo, aunque se tenía contemplada la aparición de Sydney Sweeney, finalmente se confirmó que su personaje quedó fuera de la versión final de la película que se estrena el 1 de mayo.

Anne Hathaway y Meryl Streep promovieron ‘El Diablo viste a la moda 2’ en la CDMX (Angel Delgado/Getty Images for Disney)

Entertainment Weekly dio a conocer que la actriz de Euphoria filmó una escena que habría aparecido en el inicio de la película, aunque una fuente reveló que se decidió eliminarla por completo debido a una “decisión creativa”.

Sydney Sweeney y ‘El Diablo viste a la moda 2’: el cameo que no pudo ser

La inclusión de Sydney Sweeney parecía responder a la intención de introducir en la película a perfiles más jóvenes, vinculados al ecosistema de la moda actual y las plataformas digitales. Sin embargo, fuentes cercanas a la producción señalan que su arco no se integraba con el desarrollo principal de la historia, lo que llevó a su eliminación en la edición final

Sweeney, conocida por Euphoria y Anyone But You, atraviesa un periodo de alta exposición mediática marcado por una serie de episodios concretos que han tensionado su imagen pública.

El punto de quiebre más visible fue la campaña publicitaria de 2025 con la marca American Eagle. El eslogan —basado en el juego de palabras entre “jeans” y “genes”— detonó críticas en redes y medios que acusaban al anuncio de insinuar ideas vinculadas a la eugenesia y a estándares raciales excluyentes, al centrarse en la imagen de una mujer blanca, rubia y de ojos azules.

La aparición de Sydney Sweeney en la película ‘El Diablo viste a la moda 2’ fue eliminado de la versión final (Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/)

La polémica escaló más allá del ámbito publicitario: figuras políticas se involucraron en la conversación y el debate se polarizó entre quienes denunciaban el mensaje y quienes lo consideraban una reacción exagerada.

La propia actriz optó inicialmente por no responder, una decisión que después reconoció como un error, al admitir que su silencio amplificó la división en torno al tema.

Sydney con Sam Levinson y Maude Apatow en la premiere de ‘Euphoria’ 3 (Presley Ann/Getty Images for HBO)

Esta situación vivió un nuevo y controversial episodio durante la premiere de la tercera temporada de Euphoria, debido a que Zendaya, estrella y productora de la serie, evitó fotografiarse junto a Sydney y el resto del elenco, con lo que reavivó la teoría de un profundo distanciamiento entre ellas.

¿Qué personajes no aparecerán en ‘El Diablo viste a la moda 2’?

La secuela retoma la historia de El Diablo viste a la moda con el regreso de Meryl Streep como Miranda Priestly. También vuelven Anne Hathaway y Emily Blunt, quienes consolidaron el peso dramático de la primera entrega.

La dirección y el guión buscan mantener el enfoque en la estructura de poder dentro de la industria editorial, ahora en un contexto marcado por la transformación digital.

Entre las ausencias confirmadas está Adrian Grenier, cuyo personaje —Nate, la pareja de Andy Sachs— no forma parte de esta nueva etapa. La decisión refuerza el cambio de enfoque hacia el entorno profesional de los personajes centrales.