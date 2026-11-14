Suspende FAA vuelos en Estados Unidos por más de cuatro horas; afecta a 1.5 millones de pasajeros

Una suspensión nacional de vuelos ordenada por la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos provocó afectaciones a cerca de 1.5 millones de pasajeros, luego de paralizar durante más de cuatro horas las operaciones de despegue en aeropuertos del país y generar retrasos que también repercutieron en otras naciones, incluido México.

La medida, aplicada el viernes, ocasionó complicaciones en terminales aéreas, donde miles de viajeros enfrentaron cancelaciones, demoras y modificaciones en sus itinerarios. La interrupción también tuvo efectos en las conexiones internacionales, debido a que numerosas operaciones aéreas dependen de los vuelos que salen de territorio estadounidense.

La FAA informó durante la noche del viernes que los despegues podrían reanudarse, luego de levantar la suspensión nacional. Funcionarios del Gobierno del presidente Donald Trump atribuyeron la interrupción a sistemas tecnológicos que calificaron como sobrecargados y obsoletos.

Sin embargo, el restablecimiento de las operaciones no significó el regreso inmediato a la normalidad, ya que numerosas aeronaves y tripulaciones quedaron fuera de sus posiciones programadas, lo que obligó a las aerolíneas a reorganizar sus itinerarios y anticipar nuevas demoras para los pasajeros.