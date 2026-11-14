Científicos descubren un mecanismo que intensifica hasta 10% las olas de calor extremas y podría explicar fallas en los modelos climáticos

Un estudio publicado en la revista Science Advances identificó que la interacción entre la circulación atmosférica, la humedad del suelo y la temperatura puede amplificar los episodios de calor extremo.

Un nuevo estudio científico encendió las alertas sobre la capacidad de los modelos climáticos para anticipar las olas de calor más extremas. Investigadores identificaron un mecanismo de retroalimentación entre la circulación atmosférica, la humedad del suelo y la temperatura, cuya interacción puede incrementar alrededor de 10% las anomalías máximas de temperatura en determinadas regiones del planeta.

La investigación, publicada el 6 de noviembre de 2026 en la revista Science Advances, fue encabezada por Yinglin Tian y sus colaboradores. Sus resultados muestran que estos tres factores pueden reforzarse mutuamente cuando se superan ciertos umbrales, provocando que algunos episodios de calor alcancen temperaturas superiores a las que anticipan las simulaciones climáticas.

El hallazgo resulta especialmente relevante para determinadas regiones húmedas de latitudes medias, donde la combinación de condiciones atmosféricas y cambios en la humedad del terreno puede desencadenar procesos adicionales de calentamiento.

Los investigadores advierten que este mecanismo podría explicar por qué algunas olas de calor extremas están alcanzando intensidades difíciles de reproducir mediante los modelos utilizados actualmente para estudiar el cambio climático.

El mecanismo de retroalimentación que intensifica el calor extremo

Durante décadas, los especialistas han identificado dos factores fundamentales en la formación de olas de calor intensas: los sistemas persistentes de altas presiones y la pérdida de humedad del suelo.

Las altas presiones atmosféricas pueden mantener condiciones de estabilidad y favorecer la acumulación de calor durante varios días. Al mismo tiempo, cuando el terreno pierde humedad, disminuye la evaporación y una mayor proporción de la energía disponible se transforma en calentamiento de la superficie y del aire.

Sin embargo, el nuevo estudio demuestra que estos procesos no necesariamente actúan de manera independiente, sino que pueden combinarse y generar una retroalimentación capaz de intensificar considerablemente las temperaturas.

El mecanismo funciona mediante una cadena de procesos:

Circulación atmosférica: favorece la persistencia de condiciones de calor extremo y limita la llegada de aire más fresco.

favorece la persistencia de condiciones de calor extremo y limita la llegada de aire más fresco. Aumento de temperatura: las condiciones cálidas aceleran la pérdida de humedad del terreno.

las condiciones cálidas aceleran la pérdida de humedad del terreno. Disminución de la evaporación: al reducirse el agua disponible en el suelo, disminuye el enfriamiento natural de la superficie.

al reducirse el agua disponible en el suelo, disminuye el enfriamiento natural de la superficie. Mayor calentamiento del aire: una proporción más elevada de la energía disponible se destina a elevar la temperatura.

una proporción más elevada de la energía disponible se destina a elevar la temperatura. Retroalimentación: el aumento térmico favorece nuevas pérdidas de humedad y puede intensificar todavía más el episodio.

De esta manera, los tres factores pueden generar un proceso de amplificación que contribuye a que las olas de calor alcancen niveles excepcionalmente elevados.

El umbral de temperatura que activa el fenómeno

Uno de los aspectos más importantes del descubrimiento es que esta interacción no se presenta con la misma intensidad durante todos los episodios de calor.

Los investigadores identificaron que el mecanismo comienza a intensificarse cuando la temperatura supera un umbral crítico situado, en promedio, alrededor de 4 grados Celsius por encima de la temperatura habitual del verano en cada región.

Esto significa que no existe una temperatura absoluta universal para activar el fenómeno, sino que depende de las condiciones climáticas locales y de cuánto se aleje la temperatura de sus valores estacionales habituales.

Una vez superado ese límite, la combinación de circulación atmosférica, temperatura y humedad del suelo puede desencadenar una respuesta mucho más intensa.

El hallazgo ayuda a comprender por qué algunos episodios de calor evolucionan de manera relativamente moderada, mientras que otros terminan convirtiéndose en fenómenos extremos capaces de superar récords históricos.

El sorprendente papel de los suelos húmedos

Otro de los resultados más llamativos de la investigación contradice una interpretación habitual sobre la relación entre la humedad del terreno y las temperaturas extremas: los suelos más secos no siempre producen la mayor amplificación adicional del calor.

Mediante técnicas de inteligencia artificial explicable, complementadas con evaluaciones físicas y estadísticas, el equipo identificó este mecanismo en distintas regiones de Europa, Norteamérica, Asia y otros continentes.

Los resultados indican que aproximadamente 28% de las regiones húmedas de latitudes medias presentan condiciones en las que esta interacción contribuye a intensificar las olas de calor más extremas.

La explicación está relacionada con la evolución de la humedad durante los episodios prolongados de altas temperaturas.

Cuando un suelo inicialmente húmedo enfrenta varios días de calor persistente, puede experimentar una pérdida considerable de agua. Esta transición modifica el reparto de energía entre la evaporación y el calentamiento de la superficie.

Como consecuencia, el terreno pierde parte de su capacidad de enfriamiento y puede favorecer la activación de la retroalimentación que intensifica las temperaturas.

Por ello, las condiciones iniciales de humedad pueden desempeñar un papel determinante en la evolución de una ola de calor, incluso en regiones que normalmente cuentan con una mayor disponibilidad de agua en el suelo.

Europa central registra un aumento en la superación del umbral crítico

La investigación también encontró cambios importantes en la frecuencia con la que se presentan las condiciones necesarias para activar este mecanismo.

En Europa central, la proporción de casos en los que se supera el umbral crítico aumentó de 6% durante el periodo 1979-1983 a 23% entre 2018 y 2022.

Este incremento sugiere que el calentamiento global no solamente está elevando las temperaturas de referencia, sino que también está favoreciendo que se alcancen condiciones capaces de activar mecanismos adicionales de intensificación.

En otras palabras, el problema no se limita a que los veranos sean cada vez más cálidos. También existe una mayor posibilidad de que determinadas condiciones atmosféricas y terrestres coincidan para producir episodios particularmente extremos.

Aunque los resultados varían entre regiones, la tendencia identificada plantea nuevos desafíos para comprender y anticipar los efectos del cambio climático.

¿Por qué los modelos climáticos podrían estar subestimando las olas de calor?

Uno de los principales aportes del estudio es la identificación de posibles limitaciones en las simulaciones climáticas actuales.

Al comparar los registros observacionales con modelos del proyecto CMIP6 y CESM2, los investigadores encontraron que estas herramientas reproducen una interacción más débil de lo observado entre la circulación atmosférica, la humedad del suelo y la temperatura.

Una de las posibles explicaciones está relacionada con la representación de las condiciones iniciales del terreno.

Según el análisis, muchos modelos muestran suelos demasiado secos al comienzo de las olas de calor. Esto provoca que simulen una disminución posterior de la humedad menor que la registrada en las observaciones reales.

Como resultado, las simulaciones pueden no representar adecuadamente la transición entre un terreno húmedo y otro progresivamente seco, ni la retroalimentación que se activa durante ese proceso.

Esta limitación podría contribuir a que algunas proyecciones infravaloren la intensidad de los episodios más extremos, aunque los investigadores reconocen que existen diferencias importantes entre regiones y modelos.

El resultado no significa que todas las olas de calor vayan a ser 10% más intensas, sino que existe un mecanismo adicional de amplificación que puede incrementar las temperaturas máximas bajo determinadas condiciones geográficas y atmosféricas.

Un nuevo desafío para los sistemas de alerta temprana

Los resultados abren una nueva línea de investigación para mejorar las herramientas utilizadas en la predicción de fenómenos meteorológicos extremos.

Comprender cómo interactúan la atmósfera, la temperatura y la humedad del suelo permitiría desarrollar modelos más precisos, identificar regiones vulnerables y mejorar los sistemas de alerta temprana ante episodios de calor intenso.

Esto resulta especialmente importante porque las olas de calor representan un riesgo para la salud pública, la agricultura, los ecosistemas y la infraestructura, particularmente cuando se prolongan durante varios días y superan los registros habituales de temperatura.

El descubrimiento demuestra que el calentamiento global no solo implica un aumento de las temperaturas promedio, sino que también puede favorecer mecanismos de retroalimentación capaces de intensificar los episodios más extremos.

La investigación plantea así un desafío para la ciencia climática: identificar los umbrales que activan estos procesos e incorporarlos en las simulaciones para anticipar con mayor precisión los riesgos de un planeta cada vez más cálido.