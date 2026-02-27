Supervisa SSPE estrategia de seguridad en la comunidad de Atascaderos; refuerzan coordinación en la zona sur

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, acudió a la localidad de Atascaderos, en el municipio de Guadalupe y Calvo, donde participó en una reunión de seguridad con autoridades de los tres órdenes de gobierno para rediseñar e implementar acciones que garanticen la paz en la región.

La sesión se realizó la mañana del 27 de febrero y fue encabezada por la gobernadora Maru Campos Galván. Durante el encuentro se analizaron indicadores, incidencias y eventos recientes que impactaron la seguridad en la zona.

En la reunión participaron autoridades municipales, representantes de la Fiscalía General del Estado, así como mandos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Entre los objetivos prioritarios se acordó el rediseño de la estrategia de seguridad en la zona sur del estado, además de la implementación de nuevos operativos y recorridos permanentes de disuasión del delito, con el propósito de fortalecer la tranquilidad de la población.

La sesión reafirmó la importancia de la coordinación interinstitucional y el compromiso de colaboración entre los tres niveles de gobierno, como parte de la estrategia impulsada por el secretario Gilberto Loya, bajo la premisa de que con seguridad damos resultados.