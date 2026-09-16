Supervisa Sindicatura 85 espacios durante Operativo Tianguis en Expo Artesanal

La Sindicatura Municipal de Chihuahua llevó a cabo el Operativo Tianguis en la Expo Artesanal, donde se revisaron 85 espacios correspondientes a 63 tianguistas instalados en el primer cuadro de la ciudad.

Durante el recorrido, personal de la Sindicatura verificó que los comerciantes contaran con permisos vigentes, que los espacios fueran ocupados correctamente y que se cumplieran las medidas de seguridad establecidas.

Asimismo, se revisaron las condiciones de los puestos dedicados a la venta de alimentos, con el objetivo de detectar posibles riesgos y verificar el cumplimiento de las disposiciones municipales aplicables.

La Síndica municipal, Olivia Franco, destacó que estos operativos permiten supervisar directamente las condiciones en las que se desarrolla la actividad comercial en los espacios públicos.

“Estos recorridos nos permiten verificar que los espacios se utilicen correctamente, que los permisos estén en orden y que existan condiciones de seguridad tanto para los comerciantes como para quienes visitan la Expo Artesanal”, señaló.

Olivia Franco indicó que la Sindicatura continuará con este tipo de acciones de supervisión en distintos puntos de la ciudad, con el propósito de vigilar el cumplimiento de la normatividad y contribuir al orden y la seguridad en los espacios públicos.