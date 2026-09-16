Encabeza Maru Campos desfile por el 216 aniversario de la Independencia de México

La gobernadora María Eugenia Campos Galván encabezó el desfile cívico por el 216 aniversario de la Independencia de México.

Sobre la avenida Carranza, afuera de Palacio de Gobierno, la mandataria estatal presenció el desfile a cargo de 63 agrupaciones con 5 mil participantes.

La descubierta motorizada de la Subsecretaría de Movilidad en la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) fue el primer contingente en desfilar, seguida por las Fuerzas Armadas y nueve escoltas escolares.

Después avanzaron estudiantes de secundaria, media superior y superior, integrantes de asociaciones civiles y personal de dependencias gubernamentales. Las bandas de guerra y los grupos escolares fueron evaluados por un jurado para reconocer a los mejores de cada nivel.

Entre las organizaciones invitadas se encuentran Rescate Juvenil Deportivo, el Pentathlon Deportivo Militarizado y la Escuela de Charrería El Pitayo.

En materia de seguridad y protección civil se contó con elementos de la Agencia Estatal de Investigación, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, las coordinaciones Estatal y Municipal de Protección Civil, la Cruz Roja Mexicana y la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

En el presidium la gobernadora estuvo acompañada por integrantes de su Gabinete, las presidentas del Poder Legislativo y Judicial, Joss Vega y Marcela Herrera, así como el Comandante de la 5/a Zona Militar, Felipe González Moreno, y el Coordinador de la Guardia Nacional, Ismael Caro Rodríguez.