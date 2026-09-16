Decidirán Congreso y Órgano de Administración a suplente de juez detenido

La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Marcela Herrera Sandoval señaló que la renuncia de cualquier juzgador o juzgadora corresponde recibirla la Órgano de Administración Judicial y al Congreso del Estado.

Ello en relación al juez M. J. T. quien fue detenido por la Fiscalía Anticorrupción por el delito de prevaricación, mismo que el imputado reconoció, aceptando además renunciar al cargo.

Marcela Herrera aclaró que tanto el Órgano de Administración como el Congreso decidirán si aceptan la renuncia del juzgador y en su caso, también elegirán a la persona que ocupe el juzgado vacante.

Recordó que ahora, las y los jueces en activo fueron elegidos mediante un proceso electoral por lo cual, su destitución recae en el Poder Legislativo quien ya en ocasiones anteriores ha designado por prelación a nuevos jueces y juezas.