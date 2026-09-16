Marco Bonilla destaca celebración patria con más de 50 mil chihuahuenses

El presidente municipal de Chihuahua, Marco Bonilla, asistió esta mañana al desfile conmemorativo por el 216 aniversario de la Independencia de México, donde destacó la participación de las familias chihuahuenses en las actividades patrias.

Bonilla señaló que la noche del Grito de Independencia se vivió como una celebración multitudinaria en la capital, con una Plaza del Ángel llena de ciudadanos que acudieron para conmemorar una nueva celebración de la soberanía nacional.

“En esta nueva celebración de nuestro país, pues libre, soberano, independiente, y anoche fue una gran celebración, una plaza pues llena de chihuahuenses, más de 50 mil personas, según tengo entendido”, expresó.

El alcalde indicó que después de la celebración de la noche anterior, se esperaba que el desfile cívico-militar reuniera nuevamente a las familias de Chihuahua para disfrutar de esta conmemoración histórica.