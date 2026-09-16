Prevén lluvias en territorio estatal durante este miércoles; máxima será de 32°C en Chihuahua capital

Este miércoles, una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera, en interacción con un canal de baja presión y el ingreso de humedad procedente del Océano Pacífico, como parte del monzón mexicano sobre el noroeste de México, favorecerán ambiente templado por la mañana, de caluroso a muy caluroso por la tarde, ambiente de frío a fresco en la zona serrana, cielo de mayormente despejado a parcialmente nublado.

Vientos de 10 a 20 km/h, que pueden superar los 55 km/h en partes de la zona noreste, incluye: El Oasis, Coyame del Sotol, Nueva Holanda y Ojinaga.

Además, pueden superar los 45 km/h en partes de las zonas norte, oeste, centro, sureste y este, incluye: Ascensión, Guerrero, Cusihuiriachi, Cuauhtémoc, Julimes, López, Coronado, Jiménez, San Francisco de Conchos, Camargo, La Cruz y Manuel Benavides.

Asimismo, pueden superar los 35 km/h en partes de las zonas norte, noroeste, oeste, suroeste, centro, sur y sureste, incluye: Juárez, Ahumada, Guadalupe, Palomas, Nuevo Casas Grandes, Galeana, Buenaventura, Matachí, Namiquipa, Bachíniva, Bocoyna, Guachochi, Balleza, Nonoava, San Francisco de Borja, Riva Palacio, Gran Morelos, Belisario Domínguez, Sueco, Aquiles Serdán, Aldama, Saucillo, Satevó, Valle de Zaragoza, Rosario, El Tule, Huejotitán, Parral, Matamoros y Allende.

Las ráfagas de los vientos fuertes pueden ocasionar tolvaneras en partes de El Oasis, Coyame del Sotol, Nueva Holanda y Ojinaga.

Lluvias de dispersas a moderadas con chubascos (de 5.1 a 25 mm) en partes de las zonas norte y noroeste, incluye: Palomas, Ascensión, Janos y Nuevo Casas Grandes; lluvias de aisladas a dispersas (de 2.1 a 5 mm) en partes de las zonas norte, noroeste, oeste, suroeste, centro, sureste y noreste, incluye: Juárez, Guadalupe, Práxedis G. Guerrero, Casas Grandes, Galeana, Madera, Ignacio Zaragoza, Temósachi, Moris, Ocampo, Uruachi, Maguarichi, Chínipas, Guazapares, Urique, Batopilas, Morelos, Guadalupe y Calvo, Gran Morelos, Santa Isabel, Chihuahua, Aldama, San Francisco de Conchos, La Cruz y Coyame del Sotol; lluvias aisladas (de 0.1 a 2 mm) en partes de las zonas norte, noroeste, oeste, suroeste, centro, sureste y noreste, incluye: Ahumada, Buenaventura, Gómez Farías, Matachi, Namiquipa, Guerrero, Bocoyna, Guachochi, Cusihuiriachi, Cuauhtémoc, Riva Palacio, Belisario Domínguez, Sueco, Majalca, Aquiles Serdán, Julimes, Saucillo, Satevó, Jiménez, Camargo, Nueva Holanda, Ojinaga y Manuel Benavides.

Las lluvias pueden estar acompañadas de actividad eléctrica, fuertes ráfagas de viento y posible caída de granizo.

Las temperaturas esperadas para este día son (máx/min °C): Chihuahua 32/21, Juárez 32/22, Janos 28/19, Madera 24/11, Temósachi 26/9, Cuauhtémoc 26/14, Ojinaga 38/25, Delicias 34/21, Camargo 34/21, Jiménez 34/21, Parral 30/18, Creel 23/9, Chínipas 35/24, Guachochi 23/9, El Vergel 22/7.