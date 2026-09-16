Concluye Gilberto Loya operativo de la SSPE por el Grito de Independencia; se registra saldo blanco

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), que encabeza Gilberto Loya, finalizó el operativo por la conmemoración de las fiestas patrias del Día de la Independencia, el cual registró saldo blanco durante las celebraciones en el centro de la ciudad.

En el operativo participaron 1,142 elementos de la Policía Estatal, Secretaría de Salud, Dirección de Seguridad Pública Municipal, Secretaría General de Gobierno, así como Fiscalía General del Estado y DIF Estatal, quienes mantuvieron coordinación permanente desde el Centro de Mando Interinstitucional.

A pesar del saldo blanco, se registraron una serie de incidencias, las cuales fueron atendidas de manera inmediata por personal de seguridad; por ejemplo, una persona extraviada que posteriormente fue localizada, además se atendieron nueve situaciones médicas y un hombre fue detenido previo al inicio del evento, ya que portaba consigo un arma de fuego larga de utilería.

Durante el Grito de Independencia, encabezado por la Gobernadora Maru Campos, así como la posterior participación del artista Ramón Ayala, se registró un aforo de más de 40,000 personas en el lugar.

Con estos resultados, la SSPE refrenda su compromiso de garantizar la tranquilidad de las familias chihuahuenses en eventos de alta concentración, manteniendo despliegues preventivos y de proximidad que permiten celebrar nuestras tradiciones en un ambiente de paz y seguridad.