Hallan ejecutados a un hombre y a una mujer en el Libramiento Oriente

Un hombre y una mujer fueron localizados sin vida y con huellas de disparos en diversas partes del cuerpo, esto a un costado de la cinta asfáltica del Libramiento Oriente.

El hallazgo ocurrió a la altura del kilómetro 12.5, a donde se trasladaron elementos policíacos de las diversas corporaciones.

Se trata de una mujer y un hombre de aproximadamente 30 años de edad; ella vestía sostén y leggins negros, mientras que él traía una camiseta gris y un pantalón color caqui.

Ambos tenían múltiples impactos de arma de fuego y huellas de tortura; asimismo, en la escena del crimen fueron localizados casquillos percutidos.