Sheinbaum sin intención de conocer la Torre Centinela durante su visita a Juárez: Loya

El secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez señaló que no ha sido informado de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tenga intención de conocer la Torre Centinela con motivo de su próxima visita a Ciudad Juárez.

Será el próximo sábado cuando la presidenta de la República acuda a la ciudad fronteriza para presentar su Segundo Informe de Resultados, como parte de su gira nacional.

Cabe señalar que para la inauguración de la Torre Centinela el pasado 9 de septiembre se hizo una invitación formal a la presidenta Sheinbaum y al Gabinete Nacional de Seguridad que incluye a los titulares de la Defensa, Marina, FGR, Segob y la SSPC a cargo de Omar García Harfuch.

Gilberto Loya señaló que “todos los mexicanos deberían conocer la Torre Centinela”, en relación a que está en total disposición para ofrecer un recorrido a la presidenta de la República en caso de que ella lo solicite.

Agregó agregó que la SSPE no ha sido informada sobre la visita de la presidenta para una posible colaboración con la vigilancia en el evento.