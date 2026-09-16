Hubo 3 detenidos por alcohol y 9 incidencias viales en la noche del Grito de Independencia

El subsecretario de Movilidad en la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, César Komaba Quezada informó que durante la noche del Grito de Independencia se detuvieron a 3 personas por das positivo a la revisión de alcohol.

Una de las personas fue detenida en las cercanías del Grito de Independencia cuando circulaba en sentido contrario y el ser revisado, se detectó que estaba alcoholizado.

Adicionalmente se registraron 9 incidentes viales en la ciudad, mientras que en la Plaza del Ángel hubo saldo blanco.

César Komaba agregó que luego de los festejos por la Independencia de México, la Policía Vial se preparará para el operativo por el 20 de noviembre.