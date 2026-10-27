Detuvo Policía Municipal a hombre por circular en motocicleta con placas de otra unidad

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) detuvieron en la colonia División del Norte a un hombre por su probable responsabilidad en el uso indebido de placas, al conducir una motocicleta con matrícula que correspondía a otro vehículo.

Durante recorridos preventivos por las calles 15 y Niños Héroes, policías del Distrito Morelos observaron que el conductor de una motocicleta negra con blanco intentó retirarse apresuradamente al advertir la presencia de la unidad, por lo que le marcaron el alto.

Al verificar los datos, los agentes detectaron que las placas correspondían a una motocicleta Italika, modelo 2021, mientras que la unidad que conducía era una Vento, modelo 2017.

Por este motivo, Froyolan C. S., de 45 años, fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, junto con la motocicleta asegurada, para las investigaciones correspondientes.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.