El PAN debe ir en alianza con PRI y más partidos; señala Chávez

Alfredo Chávez, coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) dio a conocer que se espera la alianza no solo con el Partido Revolucionario Institutcional (PRI) sino con más partidos políticos.

“Hemos hecho un gran equipo con el PRI con sus tres diputados y en Paz descance nuestro compañero Chacón y con su presidente Alex Domínguez yo creo que son temas ya del partido, yo si creo que el PAN debe de ir en una gran alianza ciudadana y partidos políticos, creoq eu tenemos que ir juntos contra el regimen y creo que tenemos que ser muy claros en lo que le vamos a dar a la gente”, comentó.

Reitera que Marco Bonilla al frente de este movimiento de alianza va bien y reitera que siempre se va de menos a más y se espera que gane las elecciones en 2027.

“Estamos abiertos a la alianza con el PRI y a otros partidos, más que al PRI es un mensaje a las organizaciones civiles y organizada que necesitamos ver lo que pasa en ootros estados”, comentó.