Supera Aeropuerto los 32 mdp en adeudo de predial

De acuerdo con información de Tesorería, el Aeropuerto Internacional, general Roberto Fierro, tiene un adeudo actual de 32 millones 837 mil 804. 64, en impuesto predial.

Años de morosidad. La dependencia dejó claro que no se ha pagado el predial porque la empresa operadora, Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA), ha tramitado una serie de amparos que le han favorecido para evitar el pago de este impuesto.

Legisladores en acción. El Gobierno Municipal celebró que el Poder Legislativo, por iniciativa del PAN y respaldado por todas las bancadas; es imponer el cobro tanto en las instalaciones de la terminal aérea como a Ferrocarriles Mexicanos (Ferromex).

De aprobarse, para el alcalde Marco Bonilla, esto permitiría establecer un “piso parejo” en materia fiscal, ya que actualmente no pagan Predial, a diferencia de otros establecimientos que sí cumplen con esta obligación dentro de las ciudades.