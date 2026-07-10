Suman más de 170 comités de Aguardianes en colonias de la ciudad

Como parte de las acciones para fomentar la participación ciudadana en el cuidado del agua, la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Chihuahua informó que, hasta la fecha, se han conformado 170 comités de Aguardianes en distintos sectores de la capital.

El director ejecutivo de la JMAS Chihuahua, Alan Falomir, explicó que estos grupos tienen la finalidad de vigilar y promover el uso responsable del recurso hídrico.

Agregó que, como incentivo a la participación de las y los vecinos, los equipos más activos accederán a beneficios para su comunidad, entre ellos la ejecución de obras de infraestructura hidráulica.

Además, invitó a la población a descargar la aplicación móvil Los Aguardianes, desde la cual es posible reportar fugas y desperdicios, compartir acciones en favor de la conservación del agua y obtener recompensas gracias a los más de 70 patrocinadores que se han sumado a la iniciativa.

Finalmente, Falomir destacó que preservar el agua es una responsabilidad compartida, por lo que exhortó a las y los chihuahuenses a integrarse a este esfuerzo y contribuir con acciones que fortalezcan la cultura de su aprovechamiento responsable, para asegurar su disponibilidad para las futuras generaciones.