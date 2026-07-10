Invita SDR a participar en las convocatorias del programa “Cuenta Conmigo en el Campo”

Continúan disponibles apoyos para proyectos de agronegocios, financiamiento, gestión de riesgos y capacitación

La Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) invita a las y los productores del estado a participar en las convocatorias que tiene abiertas como parte del programa “Cuenta Conmigo en el Campo”, que mantienen la recepción de solicitudes hasta el vencimiento de las fechas establecidas o agotar disponibilidad presupuestal.

En materia de Agronegocios continúan vigentes los apoyos para proyectos individuales, dirigidos a mujeres y hombres interesados en generar valor agregado a los productos del sector mediante procesos de transformación, procesamiento, empaquetado, conservación y comercialización.

Este esquema contempla respaldos de financiamientos de hasta 50 mil pesos para la adquisición de maquinaria, equipo, herramientas e infraestructura que fortalezcan la competitividad de las unidades de producción agroindustrial.

Podrá solicitarse hasta el 30 de julio de 2026 o hasta alcanzar los recursos disponibles.

También están abiertas las seis convocatorias de Financiamiento Rural, así como el apoyo del programa de Gestión de Riesgos, correspondiente a la Adhesión al Seguro Comercial, cuyo propósito es brindar herramientas que contribuyan a proteger las actividades productivas ante posibles afectaciones.

Se mantiene vigente la oportunidad para capacitaciones, talleres y asistencia técnica, dirigida a fortalecer los conocimientos y habilidades de las y los productores, mediante eventos de formación especializados.

La iniciativa otorga hasta el 100 por ciento del costo, con un monto máximo de 20 mil pesos por evento, y permanecerá abierta hasta el 30 de octubre de 2026 o hasta agotar la disponibilidad presupuestal.

Las convocatorias, requisitos y formatos pueden consultarse en el portal oficial de la SDR: www.chihuahua.gob.mx/sdr.

Para mayores informes, acudir a las oficinas de la dependencia, en avenida División del Norte No. 2504, colonia Altavista, en la ciudad de Chihuahua, o acercarse al personal de las presidencias municipales a través de los departamentos de Residentes.

Para solicitar asesoría, está disponible el teléfono 614 429 3300, en las extensiones correspondientes de cada programa: