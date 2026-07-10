Servicio del conmutador 072 se encuentra temporalmente suspendido por falla la red eléctrica de la CFE

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, informa a la ciudadanía que el conmutador 072 se encuentra temporalmente fuera de servicio debido a una falla en el suministro de energía eléctrica, situación que ya fue debidamente reportada a la Comisión Federal de Electricidad y está siendo atendida para pronto reanudar el servicio de atención a la ciudadanía.

Mientras se restablece la operación de esta línea, la ciudadanía puede continuar comunicándose mediante los canales de atención “Marca el Cambio” y el Chatbot de WhatsApp “Hola Vecino”, disponible en el número 614-10-15-072, los cuales permanecen activos para recibir y canalizar reportes ciudadanos.

El Gobierno Municipal agradece la comprensión de la ciudadanía ante esta situación y trabaja mantener canales de comunicación eficientes y accesibles para la atención de reportes y solicitudes.