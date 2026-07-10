Muestra FGE y AEI el trabajo que se realiza en la Zona Norte a estudiantes

Disfrutaron de una exposición de la labor del Binomio Canino K-9

Como parte de las acciones de proximidad y con el objetivo de dar a conocer el trabajo en materia de investigación y procuración de justicia, este viernes fueron atendidos los estudiantes del Instituto de Ciencias Criminológicas (SOCICRIM), de las carreras de Criminología y Criminalística, que visitaron las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Zona Norte.

Los estudiantes estuvieron acompañados por personal de la AEI que integran el Grupo de Orientación Escolar Chihuahuense (GOECHI), en un recorrido guiado por las diversas unidades de investigación, en donde agentes del Ministerio Público explicaron la labor que llevan a cabo.

De igual manera, en la explanada del edificio ubicado en el eje vial Juan Gabriel y calle Aserraderos, el Binomio Canino del K-9, realizó una exposición a los estudiantes sobre la localización de sustancias ilícitas.

Además, el Fiscal de Distrito, Carlos Manuel Salas, exhortó a los jóvenes alumnos a que sean perseverantes y cumplan cada una de sus metas a fin de que aporten con su trabajo a la sociedad.