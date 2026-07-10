Aplaude Canaco arranque de Mexicana de Aviación en Chihuahua

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Alejandro Lazarrotto comentó que aplaude el arranque de vuelos de Mexicana de Aviación, este se llevará a cabo el lunes.

“La semana que entra 1, 200 de ida y 1300 de vuelta viene a ser una solución interesante con aviones nuevos y vuelos de calidad”, comentó.

Cabe destacar que este es un proyecto de conectividad que necesita Chihuahua con la CDMX y este año se hace realidad con una alternativa barata.

A decir del empresario esta será una buena herramienta para miles de chihuahuenses y turistas.