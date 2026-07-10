Recupera AEI Zona Centro caballo alazán con reporte de robo

Fue localizado en un predio de la localidad de Rancho Enmedio

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Robo de Ganado, Fraude y Robo al Sector Agropecuario, recuperaron un equino que tenía reporte de robo en la ciudad de Aldama.

El propietario del animal, de raza alazán, presentó la denuncia a mediados de junio del año en curso, y los policías ministeriales se abocaron a realizar las indagatorias, a través de las cuales, lo encontraron en un domicilio de la localidad de Rancho Enmedio, municipio de Chihuahua.

La persona que lo tenía, dijo a los agentes que lo había comprado de buena fe, accediendo a entregarlo para que se continuara con la indagatoria.

De esta manera, los elementos de la AEI aseguraron el animal, y posteriormente fue entregado a su legítimo propietario.

Cabe señalar que la investigación a cargo de la Unidad Especializada, continua para esclarecer los hechos y fincar responsabilidad por robo de ganado, a quien o quienes resulten responsables.

Gracias a las acciones de investigación y ejecución de los elementos policiacos, se continúa la búsqueda del resto de los involucrados para llevarlos ante la justicia.