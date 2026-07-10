“Aceptaré el resultado del proceso interno, sea cual sea”: Pérez Cuéllar descarta ser candidato por otro partido que no sea Morena

Cruz Pérez Cuéllar, aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación en Chihuahua, aseguró que su proyecto político tiene una sola ruta: Morena. En ese sentido, descartó cualquier versión que lo vincule con la posibilidad de buscar la candidatura por otro partido en caso de no resultar favorecido en la encuesta del proceso interno.

Lo anterior, en medio de la polémica generada por el apoyo público del Partido Verde hacia el proyecto de Pérez Cuéllar, el líder de Morena fue tajante al referirse al compromiso con la unidad por la Transformación en Chihuahua.

El también consejero nacional de Morena subrayó que la alianza integrada por Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) es el camino que seguirá rumbo al proceso electoral, y aclaró que no existe una propuesta para competir bajo las siglas del Partido Verde.

“Estoy muy agradecido por el apoyo del Partido Verde” y a su vez, aclaró que en ningún caso se plantearía ser candidato por el Partido Verde, expresó su máximo respeto por las normas del proceso interno de Morena: “aceptaré los resultados del proceso interno, sea cual sea” sentenció.

Explicó que el respaldo expresado por el PVEM responde al reconocimiento de los resultados obtenidos durante su gestión al frente del Gobierno Municipal de Ciudad Juárez y a la experiencia política que ha construido.

Pérez Cuéllar recordó que ya se encuentra formalmente inscrito en el proceso interno de Morena y reiteró que esperará con respeto los resultados de la encuesta, al considerar que serán las y los chihuahuenses quienes definan quién encabezará la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación en el estado.

“Mientras se toma la decisión, no voy a descansar. Seguiré recorriendo Chihuahua para escuchar de primera mano las necesidades de la gente y trabajar para que la Cuarta Transformación llegue a todo el estado”, expresó.

El aspirante morenista afirmó que dentro de la coalición existe apertura y respaldo hacia los distintos perfiles que participan en el proceso, aunque señaló que los datos que han recabado son alentadores y le permiten mantener plena confianza en Morena y en la Comisión Nacional de Elecciones para conducir un proceso transparente y democrático.