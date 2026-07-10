Revocan suspensión condicional del proceso a imputados por violencia familiar

Incumplieron con las condicionantes del beneficio, por lo que se les reinició el proceso y se les dictó la medida cautelar de prisión preventiva

Como parte de procesos penales a cargo de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, se logró la revocación de la suspensión condicional del proceso a dos imputados por el delito de violencia familiar.

Los imputados de nombres Jesús Manuel A. O., y Oscar A. R., gozaban del beneficio, no obstante, incumplieron con las condicionantes que les habían impuesto los respectivos jueces.

Por lo que, a solicitud de los agentes del Ministerio Público, se giraron las órdenes de aprehensión con los que fueron reaprendidos para reiniciarles sus procesos penales.

Jesús Manuel A.O., enfrenta un proceso por actos de violencia psicológica y física, cometidos a una mujer a inicios en septiembre del 2025 y en abril del 2026 en la colonia Sol de Oriente en la ciudad de Chihuahua.

Por su parte el imputado Oscar A.R., enfrenta un proceso por actos (cuatro) abusivos de poder cometidos a dos víctimas, en diversos hechos registrados en el presente año, en las colonias CDP y Vistas Cerro Grande, en la ciudad de Chihuahua.

En las respectivas audiencias, los jueces conocedores de las causas penales, resolvieron revocar la salida alterna y dictar a los imputados, la medida cautelar de prisión preventiva en el Cereso de Aquiles Serdán.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)