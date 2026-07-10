Cruz Pérez y Andrea Chávez se adelantaron; temas de partidos, no nos involucraremos: Canaco

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Alejandro Lazzarotto Rodríguez dio a conocer que ante la problemática que se dio entre los dos aspirantes de Morena a la gubernatura Cruz Pérez Cuéllar y Andrea Chávez es un claro ejemplo de adelantos, pues muchos aspirantes se han preocupado en cosas no abonan a la ciudadanía cuando no son los tiempos.

“Yo creo que se están adelantando a los tiempos como lo dijo el presidente de Coparmex, creo que en la ciudad y como en el estado nos estamos distrayendo con cosas que no le agregan valor y que no creo que a la ciudadanía le importe que estén eventualmente, y vendrán los tiempos en los que se elija a la persona correcta por parte de los partidos y eso es cosa que no nos involucra pues somos apartidistas”, comentó.

Asegura que la Canaco siempre trabajará con aquellos que lleguen al poder en turno pues es la parte de les toca y son un organismo de consulta, una vez que estén en el gobierno serán exigentes con todos

“Están muy adelantados, estamos gastando dinero que no tenemos, con declaraciones que no abonan a la unidad y hemos visto que después del mundial los mexicanos nos unimos por una causa y creo que esta vez hay que unirnos por la paz, el país, la economía, nosotros y nuestras familias”, comentó.