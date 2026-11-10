MC ya se quitó la máscara; de manera flagrante y descarada apoyaron a Morena con el PEF 2027: JL Villalobos

Después de que los diputados federales de Movimiento Ciudadano, en conjunto con Morena, PT y Verde, aprobaron en lo general el Presupuesto de Egresos de la Federación 2027, el diputado local del PRI, José Luis Villalobos, respaldó la postura del dirigente nacional Alejandro Moreno y recalcó que MC “ya se quitó la máscara”, además de que esa fue una manera de “salvarle el pellejo” al gobernador emecista de Nuevo León, Samuel García.

“Opino lo mismo que mi presidente nacional, por supuesto respaldamos la postura que dio. Fuera máscaras, ya se quitaron la máscara, ya de manera directa, flagrante, descarada, votaron con Morena en lo general del Presupuesto. Un Presupuesto que contrata más deuda, que duplica ya la deuda acumulada en 200 años que tenía el país y en la que, a todas luces, por ahí Movimiento Ciudadano se suma, con pretextos muy simples, muy burdos, nosotros creemos y lo ha dicho el presidente Alejandro Moreno, que es una manera de buscar salvarle el pellejo a Samuel García por los señalamientos que le hizo la Auditoría Superior de la Federación”.

El también coordinador de Afiliación y Registro Partidario del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, añadió que “ya veremos en qué termina y qué cambios puede haber. Como ya lo sabemos, Morena vota a mano alzada con los ojos cerrados, sin moverle un punto y una coma al presupuesto”.

“Y ahora, además de sus aliados del PT y del Verde, sus aliados que siempre lo habían hecho en lo oscurito y que ya se quitaron la máscara los de Movimiento Ciudadano”, afirmó José Luis Villalobos.