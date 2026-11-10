Realiza IMSS Chihuahua con éxito primer implante de válvula aórtica por cateterismo (TAVI)

• Con estos procedimientos, el IMSS acerca los beneficios la tecnología a los derechohabientes de la entidad.

• Este procedimiento está dirigido a pacientes con estenosis aórtica, una afección que dificulta el flujo sanguíneo y puede provocar dolor en el pecho, falta de aire y desmayos.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chihuahua realizó con éxito el primer implante de válvula aórtica por cateterismo, procedimiento conocido como TAVI, en la Sala de Hemodinamia del Hospital General Regional (HGR) No. 1 “Morelos”.

Lo anterior forma parte de los procedimientos de alta especialidad, que se realizan con tecnología de punta, en beneficio de las y los derechohabientes de la entidad.

Este procedimiento estuvo a cargo de un equipo multidisciplinario de profesionales de la salud, integrado por Cardiólogos Intervencionistas, Anestesiólogos, personal de Enfermería y Radiólogos, cuya preparación y colaboración fueron fundamentales para llevar a cabo esta intervención con éxito.

Este procedimiento está dirigido a pacientes con estenosis aórtica, una afección que dificulta el flujo sanguíneo y puede provocar dolor en el pecho, falta de aire y desmayos.

El procedimiento se realiza mediante un catéter introducido generalmente por una arteria de la pierna, es posible colocar una nueva válvula sin necesidad de realizar una

cirugía de corazón abierto. Además, algunos pacientes pueden recibir el alta hospitalaria al día siguiente o a los dos días, dependiendo de su evolución.

Indicó que anteriormente, este procedimiento se realizaba principalmente en hospitales de Tercer Nivel; actualmente, el Hospital General Regional cuenta con personal médico capacitado, así como las instalaciones y el equipo necesario para llevarlo a cabo.

Con esta incorporación, el IMSS en Chihuahua fortalece sus servicios de cardiología de alta especialidad y acerca nuevas alternativas de tratamiento a sus derechohabientes.

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