Detiene FGE a masculino por incumplimiento de la obligación alimentaria en la ciudad de Chihuahua

La Fiscalía General del Estado, cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Iván Arturo C. Q. de 42 años de edad, quien aparece como probable responsable del delito que atenta contra el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, en la ciudad de Chihuahua.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, llevaron a cabo la detención de la citada persona, en la colonia Villa Juárez, quedando a disposición del Juez de Control que lo requirió a solicitud de un agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia.

De acuerdo a las investigaciones ministeriales, el detenido dejó de proveer recursos para el desarrollo y manutención de sus hijos, en el año 2024.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).