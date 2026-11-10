Acompaña SSPE arranque de la cuarta generación de cadetes de la Policía Municipal en la Ciudad de Chihuahua

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) participó en el arranque de la academia de la cuarta generación de cadetes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), en la Ciudad de Chihuahua, como parte del trabajo de colaboración y fortalecimiento de las corporaciones policiales.

En representación de la gobernadora del Estado, Maru Campos, acudió el subsecretario de Especialización y Profesionalización Policial de la SSPE, Guillermo Almazán Smith, quien dirigió un mensaje a las y los cadetes que iniciaron su proceso de formación.

Durante su intervención, los invitó a que, una vez que se incorporen al estado de fuerza municipal, trabajen de manera coordinada con los más de 3 mil 600 policías con los que cuenta la corporación estatal, a fin de fortalecer las capacidades operativas y brindar mejores resultados a la ciudadanía.

“Estamos convencidos de que la coordinación y una policía mejor preparada es la base para construir un Chihuahua más seguro. Cadetes: el uniforme que portarán al concluir su formación representa la confianza de una ciudadanía que espera mucho de ustedes. Prepárense con disciplina, actúen siempre con honestidad y recuerden que cada decisión que tomen deberá estar guiada por la ley y por el compromiso de proteger la vida”, expresó.

Asimismo, les deseó éxito en esta nueva etapa y reconoció su decisión de incorporarse a la labor policial. Con su participación, la SSPE refrenda la importancia de la profesionalización, la preparación constante y la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno para fortalecer las instituciones de seguridad y contribuir a la tranquilidad de las familias chihuahuenses.