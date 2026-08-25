Suman 16 homicidios en Chihuahua capital durante agosto; 62% fueron con arma de fuego

Un total de 16 homicidios se han registrado en lo que va de agosto en la ciudad de Chihuahua, de los cuales el 62 por ciento fueron cometidos con arma de fuego, informó el comisario Julio César Salas González.

Durante su participación, el jefe de la Policía Municipal señaló que, derivado de estos hechos, actualmente se mantienen abiertas 13 carpetas de investigación, mientras que dos personas han sido detenidas por su presunta relación con casos de homicidio.

Salas González destacó que los días miércoles y jueves concentran los hechos violentos más relevantes registrados durante el mes, por lo que se mantiene especial atención sobre el comportamiento delictivo durante esas jornadas.

“Traemos 16 eventos en la capital que ustedes lo ven ahí reflejado”, señaló el comisario al presentar el balance de homicidios correspondiente a agosto.

En el comparativo mensual y anual, el jefe policiaco destacó una disminución en la incidencia, al señalar que actualmente se acumulan 22 homicidios menos respecto al periodo de comparación que presentó durante la reunión de seguridad.

Asimismo, recordó que durante las últimas acciones coordinadas entre las corporaciones se realizaron cinco cateos relacionados con investigaciones por homicidio, además de que se logró la detención de dos personas, el aseguramiento de vehículos y la intervención de domicilios.

El comisario consideró que estos resultados son producto de la coordinación entre las instituciones de seguridad y de las acciones operativas implementadas para contener la violencia en la capital.

“Ese mensaje que se dio de coordinación y también, por qué no, de fuerza de las instituciones, dio parte también a una baja en el tema de homicidios en la capital”, afirmó Salas González.

Las autoridades mantienen el seguimiento de las 13 carpetas de investigación abiertas, mientras continúan las acciones operativas y de inteligencia para identificar y detener a los responsables de los hechos violentos registrados durante agosto.