UGRCH en acercamiento con USDA tras apertura de exportación en Sonora; Chihuahua podría en 30 días

El presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua (UGRCH) Álvaro Bustillos Fuentes, dio a conocer que se dio un acercamiento con el almirante Michael Schmoyer y el subsecretario Dudley Hoskins, funcionarios de USDA, tras la apertura de exportación de ganado en pei por el estado de Sonora esto para sensibilizar y promover que vayamos en tiempo a los 30 días de la reapertura de las cuarentenarias de Nuevo México y Chihuahua.

En este sentido informó que durante la reapertura para la exportación de ganado en pie de México a Estados Unidos, a través de la Cuarentenaria de Agua Prieta, en Sonora se dio el acercamiento con el fin de impulsar la pronta reapertura de exportación de ganado para el estado de Chihuahua.

Asimismo, comentó que con la finalidad de conocer y ver cómo se sentían con los protocolos implementados, lo cual lo celebró y ven con gran optimismo y gran esperanza de que se nos dé pronto la reapertura de Chihuahua.

Cabe destacar que la contingencia por el gusano barrenador se ha mantenido controlada en el estado, pues las cifras van a la baja constantemente.