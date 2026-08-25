Celebra Museo Semilla 22 años de acercar la ciencia y la tecnología a la niñez chihuahuense

Invita a la jornada de actividades que se desarrollará este sábado 29 de agosto

El DIF Estatal conmemora el XXII Aniversario del Semilla Museo Interactivo, por lo que invita a la población a convivir en una jornada recreativa, cultural y de esparcimiento para niñas, niños, jóvenes, colaboradores e instituciones.

El evento se efectuará el sábado 29 de agosto, con el propósito reconocer la trayectoria de más de dos décadas de este recinto, cuya vocación ha sido el acercamiento a la ciencia y la tecnología en niñas, niños y adolescentes de distintas edades.

De las 11:00 a las 19:00 horas habrá recorridos abiertos por las salas del Museo y la presentación de muestras especiales, que visibilizan las propuestas educativas con que cuenta este espacio.

El boleto tiene un costo de 50 pesos para niños y adultos, mismo que da derecho a las y los visitantes a participar en experimentos científicos y actividades manuales, así como a disfrutar de dinámicas deportivas y un rally coordinado por el Heroico Cuerpo de Bomberos.

La programación también incluye combate de robots, el uso de lentes de realidad virtual y acceso a la bóveda de observación, así como observaciones con telescopios de la Liga Astronómica.

Además habrá servicios de pinta caritas y pintura de figuras de yeso, la presencia de personajes de la Legión 501 de Star Wars y funciones de las películas Shrek 1 y 2 a las 2:00 y 4:00 de la tarde, respectivamente.

Esta celebración es posible gracias al apoyo de instituciones, organizaciones, y personas aliadas en las actividades educativas y recreativas del Museo.

Entre los colaboradores destacan el Instituto de Innovación y Competitividad, la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), Vialidad y Tránsito, el Heroico Cuerpo de Bomberos, y las facultades de Medicina y de Ciencias Químicas.

También participan Por Más Mujeres en las Ciencias, A.C., la Liga Astronómica de Chihuahua, Rancor Hunters – Legión 501 (Star Wars), El Universitario Podcast, Telcel y Chachitos.

El Museo Interactivo Semilla, ubicado en privada Progreso 1201, zona centro de Chihuahua, es un referente en la divulgación científica y tecnológica para niñas, niños y adolescentes, con exhibiciones permanentes y exposiciones temporales.

El recinto, operado por el DIF Estatal de Chihuahua, mantiene un horario de martes a domingo de 11:00 a 18:00 horas, y se ha consolidado como uno de los lugares favoritos de las familias chihuahuenses para explorar la ciencia de manera interactiva y accesible.

Para más información llamar al teléfono 614 429-33-00 (extensiones 22301, 22307 y 22327), enviar un mensaje al WhatsApp 614 553-52-08 o a través de sus redes sociales del museo.