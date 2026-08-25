Sin cambios en deuda del IMSS con Chihuahua, esperamos abono: Gil Baeza

El secretario de Salud, Gilberto Baeza Mendoza señaló que la deuda que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) mantiene con el Gobierno de Chihuahua se mantiene sin cambios.

Recordó que hace un par de semanas se informó que el adeudo ronda los 260 millones de pesos y que a la fecha no se ha hecho ningún abono.

Por parte, Maru Campos ha señalado que la deuda deriva de las prestaciones que el sistema de salud estatal ha hecho al IMSS en equipos, quirófanos y la sala de radioterapia.

Al respecto, Maru Campos reiteró su negativa de adherirse al esquema IMSS-Bienestar pues señala que el Gobierno de Chihuahua le ayuda a la Federación.