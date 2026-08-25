Lupita Borruel alcanza la meta de 100 Casas de Enlace en el municipio de Chihuahua



Con el compromiso de mantenerse cerca de las y los chihuahuenses, tanto en la ciudad como en la zona rural del municipio, Lupita Borruel, presidenta de la Comisión de Salud, alcanzó la meta de 100 Casas de Enlace instaladas en distintos puntos del municipio de Chihuahua.

Con la reciente apertura de nuevas Casas de Enlace en las colonias Ampliación Nuevo Triunfo, Revolución, Rubio, Las Norias, Óscar Flores, Veteranos, Rodolfo Fierro, Lázaro Cárdenas, Alfredo Chávez y Luis Donaldo Colosio Norte, este proyecto llega a su centenar de espacios, ampliando la posibilidad de escuchar, orientar y acompañar a más familias.

Cada zona del municipio tiene necesidades y realidades distintas. Por ello, las Casas de Enlace se han convertido en espacios que permiten conocer de cerca lo que ocurre en las colonias y en la zona rural, gracias al compromiso voluntario de las promotoras y promotores que forman parte de esta red.

La regidora del PAN destacó que el trabajo continúa de la mano de las promotoras y promotores voluntarios que encabezan estos espacios, acercando los servicios del Gobierno Municipal y Estatal, atendiendo solicitudes y orientando a las personas para canalizar las gestiones de acuerdo con las necesidades de cada zona.

Como parte de las próximas actividades, próximamente iniciará un nuevo curso de barbería en la Casa de Enlace de la colonia Ladrillera Sur, en conjunto con ICATECH. Además, se continuará impulsando el trabajo transversal con distintas dependencias municipales, siguiendo la encomienda del alcalde Marco Bonilla de mantener un gobierno cercano y presente en el territorio.

Este esfuerzo también implica recorrer las colonias para revisar directamente los temas que requieren atención, en coordinación con el DIF Municipal, la Dirección de Seguridad Pública Municipal, la Dirección de Mantenimiento Urbano, la Dirección de Servicios Públicos Municipales y la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, entre otras dependencias, de acuerdo con las necesidades de cada colonia.

“Las Casas de Enlace han crecido gracias a la confianza de la ciudadanía y, sobre todo, al compromiso de las promotoras y promotores que deciden dedicar parte de su tiempo a apoyar a sus vecinos. Este proyecto también busca que las personas conozcan cómo realizar una gestión, a dónde acudir y cómo podemos sumar esfuerzos para mejorar nuestro entorno”, expresó Borruel.

La presidenta de la Comisión de Salud agradeció a las instituciones y aliados que se han sumado para fortalecer este proyecto, así como a las y los chihuahuenses por la confianza depositada en cada una de las Casas de Enlace. De manera especial, reconoció a las promotoras y promotores que continúan brindando su tiempo y compromiso, aprendiendo y compartiendo con sus vecinos herramientas para realizar gestiones y conocer las distintas formas en que pueden dar seguimiento a las necesidades de sus colonias.

Con 100 Casas de Enlace distribuidas en el municipio de Chihuahua, incluyendo la zona rural, Lupita Borruel refrendó su compromiso de continuar trabajando de la mano de las y los chihuahuenses, recorriendo el territorio y sumando esfuerzos para atender las necesidades de cada zona y seguir construyendo una mejor ciudad.